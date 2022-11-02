Cübbeli Ahmet: İmam Hatip'e gitseydim ateist olurdum

“Cübbeli Ahmet” olarak tanınan, İsmailağa Cemaati mensubu Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube'da yayınlanan konuşmasında "İmam hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi?" dedi ve "Kolay mı işte, gidiyor deist oluyor, ateist oluyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü "İmam hatip'e gitseydim ne olacaktım şimdi? Benim çok bozuk potansiyelim de olabilirdi. Çünkü ağzım laf yapıyor. Bu tehlikeli bir durum. Kaç kere okullardan beni kurtar... Bir sene gittik Fatih Koleji'ne nasıl aldı beni ya... Düştü peşime. Yok yok. Biz böyle bir şeyle imanımızı muhafaza ettik yani. Kolay mı işte, gidiyor deist oluyor, ateist oluyor. Bütün silme ya, merkez olmuş diyor Abdurrahman Dilipak..." diye konuştu.