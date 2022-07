Cübbeli Ahmet suç duyurusunda bulundu: 'Şantaj yapıyor'

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölmesinin ardından, tarikatta yaşandığı iddia edilen kavga belirgin bir hal almaya başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu 5 Temmuz’da yayımladığı videoda, "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen gerici Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef aldı.

‘Kasetlerini patlatalım’

Saadettin Ustaosmanoğlu, yaptığı yayında Ahmet Mahmut Ünlü'ye ilişkin, ellerinde çok sayıda cinsel içerikli kaydın olduğunu açıkladı.

Ustaosmanoğlu söz konusu yayında "Şimdi diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut'a, erkeksen şeyhliğini ilan et, ilk teklifim sana bu. Çok meraklısın çünkü, erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım” dedi.

Ustaosmanoğlu’ndan Cübbeli'ye sorular

Ustaosmanoğlu yayının devamında ise Ünlü’ye şu soruları yöneltti:

2009'da Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) hayattayken kime biat ettin?

Benim mezarım türbe olur mu diye birine sordun mu?

Efendi ne kadar yaşar diye bir şeyhe sordun mu?

Endonezyalı Seyyid Neyfel Kaf'ı tanıyor musun? Bu adamın sana getirdiklerinden haberimiz var, bu adama ne kadar verdin? Bu adama getirttiklerini kimin evinde misafir ettin? Bu kadınları ne zaman açıklayacaksın?

Kahire'deki pavyon sokaklarını biliyor musun? Kahire’deki adamla ne konuştun? Kahire'de aradığını bulamayınca Lübnan’a gittiğini biliyorum. Lübnan’dan dönerken getirdiğin nisaları da biliyoruz.

Adil Öksüz evine geldiğinde sana mehdiden bahsetti mi?'

Ustaosmanoğlu yayında ayrıca, Cübbeli Ahmet'in, hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu’nun tabutunun önüne geldiği halde yüzüne bakmadan geçtiğini de öne sürdü.

'Saygınlığına zarar verdi'

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Saadettin Ustaosmanoğlu’nun söz konusu yayını sonrası Ahmet Mahmut Ünlü harekete geçti. Ünlü adına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

Savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi.

Video için erişim engeli istendi

Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.

Ünlü'den Ustaosmanoğlu’na dava

Habere göre, Ahmet Mahmut Ünlü’ye yakın kaynaklar, Saadettin Ustaosmanoğlu’nun yaptığı son yayının gerisinde Ünlü ile aralarında devam eden bir davanın yattığı görüşünde.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Ünlü’nün şikâyeti üzerine açılmıştı. Anılan davada Ünlü, Ustaosmanoğlu’nun kendisine hakaret ettiği görüşünde.

Ünlü, Ustaosmanoğlu’nun 14 Aralık 2020’deki bir konuşmasında kendisine “Çakal, kadınlarla ayetleri vesile ederek aşna fişna eden tipsin sen, Rasputin, karı p*zevengi, gerzek, ahlaksız, mayın eşeği, rezil köpek, karı p*zevengi, pislik, şerefsiz, şarlatan, salak herif, medya maymunu...” gibi sözlerle hakaret ettiği belirterek dava açmıştı.

Basit usulde yapılan yargılamada mahkeme, Ustaosmanoğlu’na 1.300 TL adli para cezası vermişti. Ünlü’nün avukatlarının yaptığı itiraz üzerine açılan davanın duruşması önümüzdeki eylül ayında görülecek.