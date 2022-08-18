Cübbeli Ahmet: Müslüman kadın, kafire kadınların yanında 'erkek varmış gibi' oturacak

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü adlı gerici, spa yaptıran kadınlara yönelik olarak, "Masaj yapan kadın tamam. Kadının göbeği ile diz kapağı arası, kadına da haramdır. Müslüman kadınların, Müslüman olmayan kadınların yanında örtünmesi gerekir" dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Ahmet Mahmut Ünlü, Müslüman kadınların, Müslüman olmayan kadınların yanında göbeği ile diz kapağı arasını örtmesi gerektiğini belirtti.

Ahmet Mahmut Ünlü, şunları söyledi:

"Kadın masaja gidiyor. Spa mı diyorlar? Spa mpa... İslami otele gidiyor, orada masaj yaptırıyor. Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır. O bölgeye kadar açtırmayacak, ellettirmeyecek.

Bu noktaya gelene kadar kadın ne? Endonezyalı. Dini ne? Budist. Budist kadının veyahut da Yahudi kadının veya Hıristiyan bir kadının masör bilmem ne gibi... Keyfi işleri konuşuyoruz. Bir zaruret meselesidir, doktor bakabilir. Doktor, avret yerine de bakar. Müslüman kadın Müslüman kadına, ancak İslamın dışındaki bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Kafire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak."