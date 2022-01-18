Cübbeli Ahmet de Sezen Aksu'yu hedef aldı: Cahil diyecek kadar alçalan esfell

Şarkı sözleri nedeniyle gericilerin hedefinde olan Sezen Aksu'yu hedef gösterenler arasına 'Cübbeli Ahmet' de eklendi.

Haber Merkezi

Sezen Aksu 2017 yılındaki yayınlanan şarkısında yer alan "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle hedef gösteriliyor.

Gerici Milli Beka Hareketi, Diyanet ve Diyanet-Sen tarafından hedef alınan şarkıcıya ilişkin Cübbeli Ahmet de bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir."

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