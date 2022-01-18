Cübbeli Ahmet de Sezen Aksu'yu hedef aldı: Cahil diyecek kadar alçalan esfell

Sezen Aksu 2017 yılındaki yayınlanan şarkısında yer alan "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle hedef gösteriliyor.

Gerici Milli Beka Hareketi, Diyanet ve Diyanet-Sen tarafından hedef alınan şarkıcıya ilişkin Cübbeli Ahmet de bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Adem Aleyhisselâm ve eşi Havva Validemize cahil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allah-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhur ve gözde sanatçısı olarak kabul ediliyorsa artık Allah-u Teâlâ'nın bu toplumdan razı olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir."