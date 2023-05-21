Cübbeli Ahmet: Bizim sağcılar iyi kazık attılar CHP'ye

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı sohbet toplantısında CHP ile ilgili konuştu.

Cübbeli Ahmet, “Bizim sağcılar iyi bir kazık attılar CHP’ye. 2 puanları yok ama 34 mebus aldılar CHP’den. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Bu solcular ne zaman akıllanacak?” dedi.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP listelerinden birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Bu konu hakkında konuşan Cübbeli Ahmet'in şu ifadeleri kullandı:

“Bu sağcılara aldanmayın yahu. Bizim sağcılar CHP’ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP’den. Allah Allah… Bu sağcılar devamlı solculara kazık atıyor. Solculara tavsiye ediyorum, aklınızı başınıza alın. Siz nasıl solcusunuz, sağcılara aldanmayın. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Buna dikkat edin. Bu solcular ne zaman akıllanacak?”