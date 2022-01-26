CRR’de Covid-19 sınavı

Bu Ocak ayında CRR genel sanat yönetmenliği görevine başlayan besteci ve orkestra şefi Murat Cem Orhan ilk önemli sınavına girecek gibi görünüyor.

29 Ocak akşamı “Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri” başlığıyla düzenlenecek etkinlikte, Turgay Erdener’in Uğur Mumcu Kantatı ile Mozart’ın Requiem’i, Murat Cem Orhan’ın şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası ve Volkan Akkoç’un çalıştırdığı CRR Korosu tarafından seslendirilecek.

CRR Korosu’na İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu’ndan takviye amacıyla alınan sanatçılardan birinde COVID-19 testinin pozitif çıkması endişeye yol açmış durumda.

Öte yandan, pandemi nedeniyle, İDOB’ta koro çalışma ve temsilleri askıya alınmışken, bazı sanatçıların CRR Korosu’nda yer almaları oldukça dikkat çekici.

Murat Cem Orhan'ın 29 Ocak programını iptal edip etmeyeceği merak konusu.