'Çözüm' sürecinde yeni formül arayışı: Yasal düzenleme ile silah bırakma eşzamanlı mı işleyecek?

Yeni "çözüm" süreci bir kez daha tıkanmış durumda.

PKK'nin fesih ilanı ve sembolik silah bırakma töreni sonrasında yasal düzenlemelerin hayata geçirileceği dile getirilmiş ancak aradan geçen 1 yıla yakın sürede Meclis'te komisyon kurulması dışında somut adım atılmamıştı.

Gelinen noktada AKP silah bırakmanın tamamlanmadığını, bu nedenle yasal düzenlemelerin yapılamayacağını söylüyor; PKK yönetimi ise yasal düzenlemelerle güvence verilmeden silah bırakmanın tamamlanmayacağını vurguluyor.

T24 yazarı Cansu Çamlıbel, bugünkü köşe yazısında, iktidarın süreçteki tıkanmayı aşmak için yeni bir formül üzerinde çalıştığını aktardı.

Çamlıbel, yasal düzenleme ve silah bırakma süreçlerinin eşzamanlı işletilebilmesi üzerinde durulan o formülü şu sözlerle anlattı:

Zaten 'geçici' olarak planlanan yasa taslağında başvuru süresinin altı aydan bir aya düşürülmesi opsiyonu değerlendiriliyormuş. Silah bırakma eyleminin gidişatına göre her ay yasanın süresinin uzatılmasının mümkün olup olmadığı tartışılıyormuş. Yasa kapsamına girmesi muhtemel toplam PKK’lı sayısının 18 bin civarında. Ancak devlet tarafının 200 üst düzey PKK’lıyı bu yasa kapsamına almak istemediğini biliyoruz. Öcalan ve Kandil için ise en kritik nokta tam da burası; lider kadronun belli bir takvimle Türkiye’ye gelip demokratik siyasette boy gösterebilmeleri. İş şu an için oradan epey uzak bir yerde.

Statü düğümü çözülecek mi?

Sürecin tıkandığı bir diğer başlıksa Abdullah Öcalan'ın statüsü.

Öcalan, Şubat ayında kendisini ziyaret eden DEM Parti heyetine "Bir bina yapmışlar, binanın statüsü önemlidir. Ne hapishanedir ne de evdir. Ne kuştur ne devedir. Bu durumda bu binaya gitmem. Siyasi hukuki boyutu düşünmeden olmaz. Bir devlet böyle iş yapmaz" sözleriyle yakınmıştı.

İlk adım geçtiğimiz hafta gelmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Öcalan'a bir statü verilmesini önermiş, "Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır" demişti.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi, AKP'li kaynaklara dayandırdığı haberinde iktidarın 'Öcalan'a statü' önerisine sıcak bakmadığını ancak Öcalan'ın birçok kişiyle görüşmeler yapmasına onay verecek bir ara formül önerdiğini yazmıştı.