Bugünün gerçek sorunlarına somut çözümlerini duyurmaya devam eden Türkiye Komünist Partisi, iktidara gelir gelmez hayata geçireceği belgelerden "sağlık" çalışmasını geçtiğimiz aylarda yayımlamıştı.

Sağlık alanına dair çözümünü duyuran TKP, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

TKP'nin açıklaması şöyle:

"Her yeni yıl geçişinde tekrarlanan ilaç krizi, bu yıl daha da büyük boyutlara ulaştı. Yaklaşık 5 ayın sonunda eczane rafları, depoları boşaldı; en basit bir ağrı kesici bile bulunamaz hale geldi.

Peki biz bu hale nasıl geldik?

Ülkemizde aşı üreten kurumlar 20-30 yıl içinde kapatıldı. AKP döneminde sağlanan teşviklerle ilaç sektörü büyütüldü. Bugün ilaçların %85'i özel sektör tarafından üretiliyor. Bu üretimin büyük bir kısmı, yurt dışından ithal edilen hammaddelerin işlenmesiyle yapılıyor.

2020'de ülkede 900 kamu, 68 üniversite hastanesi, 566 özel hastane var. Bu hastanelerin 387si AKP döneminde açılmış.

Sermaye düzeninin sağlıkta yol açtığı akıl dışılık hastane ve yatak sayılarıyla kendini gösteriyor; esas yükü kamu hastaneleri çekiyor. Peki pastayı kim yiyor?

Ülke genelinde yatak sayısı, 2020

Ülke genelinde yoğun bakım yatağı sayısı, 2020

Ülke genelinde hastane sayısı, 2020

Pastayı özel hastaneler yiyor.

Devlet hastaneleri 3 kat hizmet üretirken 2021'de SGK'dan devlet ve özel hastanelere neredeyse aynı miktarda ödeme çıktı. Sağlıkta piyasalaşma, emek rejiminde güvencesizlikle el ele, özel sağlık sigortalarına rağbeti arttırdı.

Peki bizim ödediğimiz primler, vergiler nereye gidiyor?

2020'de Türkiye'de bir yılda sağlığa 250 Milyar TL harcama yapılmış, ki burada aslan payını emekçilerin sağlık primleri oluşturuyor, bunun 130 Milyar TL'si doğrudan ve dolaylı olarak özel sektöre aktarılmış.

2020'de sağlık harcamaları

2020'de sağlığa yapılan harcama

Çözüm mü?

Çözüm insan sağlığını bir kâr kapısı haline getiren bu alçak düzeni yıkmaktan geçiyor.

Yenisini kurduğumuzda şu adımları atacağız:

TKP'nin sağlık alanına ilişkin çözüm belgesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.