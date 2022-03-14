Covid testi ihalesini yine Menzilcilere verdiler

Covid-19 pandemisiyle Menzil Cemaati’nden Ferhat Danışman’ın şirketi, kasasını doldurdu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’daki bazı hastanelerin Covid-19 testi ihalesini yine Menzil Cemaati’nden Ferhat Danışman’ın ortağı olduğu şirket aldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ocak 2022’de “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Sonuç Karşılığı Covid-19 PCR Testi Hizmeti Alımı” adı altında bir ihale düzenledi.

İhaleyi 147 milyon 828 bin TL’ye Techno Health Laboratuar Diagnostik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aldığı açıklandı.

‘4,2 milyon test’

İl Sağlık Müdürlüğü ile şirket arasında da 23 Şubat'ta sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmeye göre, şirket yılsonuna kadar dört hastanede tam 4 milyon 256 bin Covid-19 testi yapacak. Şirketin Covid-19 testlerini yapacağı Sağlık Bakanlığı hastaneleri ise şu şekilde:

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Laboratuvarı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarı

Öte yandan bu ihale şirketin aldığı ilk Covid-19 testi ihalesi değil.

Şirket, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden daha önce de toplam 234 milyon 158 bin TL değerinde tam 3 ayrı Covid-19 testi ihalesi aldı. Aldığı son ihaleyle birlikte de Menzilci şirketin Covid-19 testleriyle kazandığı para 382 milyon TL’yi buluyor.

‘Emsey’in de aynı zamanda yöneticisi...’

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca liralık ihalelerin verildiği Techno Health Laboratuar Şirketi’nin iki ortağı bulunuyor.

Ortaklardan biri Cebrail Er, diğeri ise Menzil Cemaati ile bağlantılı olduğu bilinen Ferhat Danışman.

Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ferhat Danışman, aynı zamanda da bu hastanede mali hizmetler koordinatörü olarak görev yapıyor.

Danışman’ın şirketi, sık sık yolsuzluk ve israf iddialarıyla gündeme gelen Kızılay’dan 2019 yılında 713 milyon 520 bin TL’lik ihale almıştı. Kızılay’dan aldığı milyonlarca liralık ihalenin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabını kapatan Danışman, sosyal medya hesabında “Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” ifadeleriyle bir fotoğraf yayımlamıştı.

‘Menzil’i sevmek suç mu?’

Ayrıca, Techno Health Laboratuar Şirketi’nin yöneticisi Mehmet Rüştü Kaya’nın, geçen yıl yaptığı açıklamada, “Ferhat Danışman da şirketimizin ortağıdır. Ferhat Bey Emsey Hastanesi’nde çalışıyor olabilir, Menzil’i seviyor olabilir, Menzil'e gidiyor olabilir. Ne var yani bunda? Menzil'e gitmek, Menzil'i sevmek suç mu?” ifadelerini kullandığı da not edildi.



