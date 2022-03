Jandarma'da 'Atatürk mü Vahdettin mi?' kavgası: Menzilciler iddiası

Jandarma Yüzbaşı C. H. öğretmenlerin çalışma odasında, 12 Kasım 2021 Cuma günü, Osmanlı dönemine ilişkin tarihsel bir konuşma yaptı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’na atıf yaparak son Osmanlı padişahı Vahdettin’e “hain” dedi.



Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, Yüzbaşı C.H'nin bu sözlerine Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş C. D. "Padişahlara hain diyen haindir" sözleriyle tepki gösterdi.

Disipline konu olan tartışmada, Yüzbaşı C. H. savunma yaptı ve Başçavuş C. D.’nin hem Mustafa Kemal Atatürk’e hem de şahsına hakaret ettiğini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlaması yöneltilen Yüzbaşı C. H., kendisine iftira atıldığını ifade etti.

'Bana hain diyenin anasını sinkaf ederim'

Yüzbaşı C. H. savunmasında, olayı şöyle anlattı:

“Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M. Ü. ile sohbet ettiğim esnada, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş C. D. isimli askeri personelin aniden araya girerek, sahsım ile TSK gelenekleri ast, üst münasebetlerine çok da uymayan bir tavırla muhatap olması, şahsıma yönelik hakarette ve hiçbir gerçekliği olmayan ithamlarda bulunmasının yanı sıra başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarına yönelik olarak hakarette bulunması, üstü konumunda olan bir subay olan şahsıma yönelik kin ve nefret içerikli, sözler ile karşılık vermesi neticesinde, kendimi sözlü olarak savunmamdan ibarettir. Olay esnasında, hiçbir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmemiş, Astsubay Kıdemli Başçavuş C. D.’ye yönelik dövme ve hakaret girişimim de olmamıştır. Soruşturmaya konu olay bir önceki savunmalarında da belirttiğim şekilde gerçekleşmiştir. Aksi anlatımların hepsi soruşturma başladıktan sonra Başçavuş C. D. ve şahit gösterdiği arkadaşları tarafından suçtan kurtulmaya yönelik kurgulamalar ve iftiralardan ibarettir.



Bahsettiğim hukuksuz işler ile usulsüz soruşturmanın amacının, şahsımı cezalandırmak isteyen kişiler arasındaki aidiyet bağı da gözetildiğinden, örgütlü olacak şekilde, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarına ve şahsıma yönelik hakaret eden Başçavuş C. D.’yi korumak olduğunu düşünüyorum. Disiplinsizlik olayı öğrenme ve tespit tutanağından anlaşılacağı üzere, olay esnasında Türk ordularının ebedi Başkomutanı Atatürk’ün Nutku’nda geçen ifadelerle ve atıfla Vahdettin’e ‘hain’ demem üzerine, çalışma masasındaki işi bırakarak bana laf attığı, şahsıma yönelik ‘padişahlara hain diyen haindir’ dediğini, benim de bunun üzerine ‘bana hain diyenin anasını sinkaf ederim’ dediğimi bizzat kendileri kabul etmiştir. Yani kendi tuttuğunuz tutanaktan da anlaşılacağı üzere benim sözlerim tamamen değerlerime hakaret eden kişilere yöneliktir ve tamamen kendimi savunmaktan ibarettir."

On gün aylıktan kesme cezası

Yüzbaşı C. H. ile Başçavuş C. D. arasında yaşanan tartışmanın disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Yüzbaşı C. H.’ye on gün aylıktan kesme cezası verildi.

Başçavuş C. D. yönündense “amir veya üstüne hakaret etmek” ve “amir ve üstlerini dövmeye teşebbüs etmek” suçlamalarından yürütülen soruşturmada delil yetersizliği gerekçe gösterilip cezalandırılmasına yer olmadığı kararı verildi.

Geçici görevlendirme emrini kim verdi?

Ayrıca, Yüzbaşı C. H. geçici görevlendirme ile görevden alınıp ikinci bir emre kadar Ankara Jandarma İl Komutanlığı emrine verildi. Yüzbaşı C. H., Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne kararın hukuksuz olduğu gerekçesiyle başvurdu ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Yürütmeyi durdurma kararında, “ikinci bir emre kadar” denildiği, belirsiz bir süre ile geçici görevlendirme olamayacağı için görevlendirme iptal edildi.

Mahkemenin kararıyla aynı gün, Yüzbaşı C. H., bu kez süre belirtilip “üç ay süreyle” denilerek Ankara Jandarma İl Komutanlığı emrine verildi. Bu karar, “mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamak üzere alındığı” şeklinde yorumlandı. Kararın arkasında ise üst rütbeli A. Ç.’nin olduğu öne sürüldü.

Odatv'ye konuşan kaynaklar, bu kararın arkasında bulunan üst rütbeli subaylar ile astsubay C.D'nin aynı tarikata mensup olduklarını öne sürdü. İddiaya göreyse o tarikat Menzil tarikatı.