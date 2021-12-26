Covid-19'da bugün: 173 ölüm, 20 bin 138 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 173 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 20 bin 138 oldu. 351 bin 965 test yapıldığı bugün iyileşen sayısı ise 21 bin 214 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" dedi.