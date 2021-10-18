Covid-19’a maruz kalan işyeri hekimleri için emsal 'meslek hastalığı' kararı alındı

İşyeri hekimliği yaptığı sırada, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Dr. İlhan Doğan için İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı “meslek hastalığı” başvurusu kabul edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü’ne yapılan söz konusu başvurunun kabulu emsal karar niteliği taşıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, "İstanbul Kurum Sağlık Kurulu’nca 10.08.2021 tarihinde, '…… Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nde isimli işyerinde, işyeri hekimi olarak görev yapan Dr. sigortalının, başvuru ve eki belgelerin (hastane epikrizi, filyasyon belgeleri, işyeri belgeleri vb.) değerlendirilmesi sonucunda, tutulduğu COVID-19 hastalığının mesleki olduğuna, 30.12.2020 tarihindeki vefatının da Covid-19 nedeniyle olduğuna' karar verilmiştir." dedi.

Dr. İlhan Doğan, hastalığa işyeri hekimliği yaptığı ortak sağlık ve güvenlik birimindeki çalışmaları esnasında maruz kalmış, yaklaşık 1,5 aylık tedavinin ardından yaşamını yitirmişti.

İstanbul Tabip Odası söz konusu kararın, işyeri hekimliği yaptığı sırada Covid-19’a maruz kalan sağlık emekçileri ve aileleri için emsal niteliğinde olduğunu belirtirken "Bu durumda olan meslektaşlarımızın ve ailelerinin ihtiyaç duyması halinde Hukuk Büromuzca destek sunulacaktır" açıklamasında bulundu.