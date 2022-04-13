Covid-19 aşı şişesinin içinden sivrisinek çıktı, 764 bin 900 doz aşı geri toplandı

İspanya Covid aşısının bulunduğu şişenin içinde 'yabancı cisim' bulunmasının ardından 764 bin Moderna aşısını geri toplattı. Yetkililer aşı şişesindeki yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

İspanya’nın Malaga şehrinde yaşanan olayda Covid-19 aşısı şişesinde sivrisinek bulunması üzerine aşının bulunduğu tüm parti geri toplatıldı.

Endülüs bölgesi sağlık otoriteleri, Malaga şehrindeki bir aşı merkezinde gerçekleşen olayda Covid-19 aşısı şişesinden çıkan yabancı cismin sivrisinek olduğunu açıkladı. 

Moderna firması ise olay üzerine açıklama yaparak içinden yabancı cisim çıkan aşının ait olduğu partinin İspanya’nın yanı sıra Portekiz, Norveç ve Polonya’ya da gönderildiğini belirtirken partideki toplam 764 bin 900 dozluk Covid-19 aşısının tamamının tedbir amaçlı olarak geri toplandığını bildirdi. 

AEMPS tarafından yapılan açıklamada yabancı cisim tespit edilen şişeden hiçbir vatandaşa aşı uygulanmadığı belirtilirken toplatma işleminin prosedür gereği yapıldığı ifade edildi.  (İHA)

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