Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 9 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun karıştığı kazada bir çocuk yaşamını yitirirken, dokuz kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Osmancık ilçesi Damatoğlu Çiftliği Gökbel mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünden Samsun’a giden yolcu otobüsü, aynı istikamette giden tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 12 yaşındaki Abdulaziz Demir hayatını kaybetti, otobüsteki 9 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.