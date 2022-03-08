Çorum'da sahte içkiden 12 kişi hastaneye başvurdu, 4'ünün durumu ağır

Çorum’da 12 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Nereden temin edildiği öğrenilemeyen metil alkolden yapılma içecekleri tüketen 12 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, içki içtikten bir süre sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan ve bir kısmı ambulanslarla bir kısmı ise kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 12 kişiden 8'i servislerde tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)