Çorum Valisi'nden 'Erdoğan' açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi‘nin Valilik’teki makam odasından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırdığı ve yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bıraktığı iddia edilmişti. Valilik tarafından basın mensuplarına gönderilen fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresinin yer almaması dikkat çekmişti.

Vali Mustafa Çiftçi çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Valilik hesabından yapılan açıklamada "Çorum Valiliği makam odasında yer alan Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın resminin kaldırıldığına dair bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında gerçeği yansıtmayan haberler yayımlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi Valilik Makamının misafir köşesinde yer almakta olup, buna ilişkin görseller ektedir" denilerek fotoğraflar paylaşıldı: