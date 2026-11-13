Çorlu'da iş cinayeti: Biyogaz çukuruna düşen 35 yaşındaki işçi hayatını kaybetti, 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Karatepe mevkisinde kurulu olan özel bir şirkete ait katı atık bertaraf ve biyogaz tesisinde, üretim sahasındaki biyogaz çamuru çukurunun bulunduğu yerde çalışma arkadaşlarının yanına gelen İ.G. bir anda dengesini kaybetti.

İçinde sulu çamur olan 5 metre derinliğindeki çukura düşen 35 yaşındaki işçiyi, arkadaşları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışırken, ihbar üzerine tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, çukurun dolu olması nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yapıldı. Çukurdaki çamur vidanjörlerle tesis içindeki başka bir çukura taşındı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından İ.G.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı incelemenin ardından tesisin enerji müdürü M.T., arıtma tesis sorumlusu E.B., iş güvenlik uzmanları D.S. ve O.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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