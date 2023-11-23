Çorlu tren faciası davası yine ertelendi

Yedisi çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla insanın yaralandığı Çorlu tren kazası davasının 17. duruşması bugün yapıldı.

Aileler, dava öncesinde Çorlu Santral’dan başlayarak “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek” sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.

Aileler adliye önünde basın açıklaması yaptı. Katılımda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, adalet taleplerini yineleyerek şu şekilde konuştu:

“Olması gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Duruşmalardan beri ne yazık ki gerçek sorumlular dediğimiz, elimizde taşıdığımız bu liyakatsız kişiler, liyakatsız yöneticiler; ne yazık ki savcılığın elinde yetki olduğu hâlde bir yerlere güçleri yetmediği için bu duruşma salonlarına getirilemediler. ‘Suçlu yağmurdur’ denilen yerden şu anda 13 tane sanığa geldik. İçeride 13 tane sanık yargılanıyor. Bu 13 sanığın, bugün savcının mütalaasında açıkladığı durumda bizim beklediğimiz, olası kasıt üzerinden her birinin ceza almasıdır. Bu bir karar duruşması değil ama karar duruşması kadar önemli. 6 yıldır bizim yaptığımız bütün mücadelelerin, sizlerle birlikte, yanımızda olan herkesle birlikte vermiş olduğumuz adalet mücadelesinin bugün hukuk tarafındaki gerçeğini göreceğiz.”

Duruşma 24 Ocak’a ertelendi

Duruşmada yakınlarını kaybedenlerin avukatları sanıkların “olası kastla” yargılanmasını talep etti. Görülen davada savcılık mütalaasını açıkladı. Avukatların “olası kast” talepleri reddedildi. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden oldukları gerekçesiyle tutuklanmaları diğer sanıkların ise basit taksirden cezalandırılmaları talep edildi. Dava, 24 Ocak 2024 tarihine ertelendi.