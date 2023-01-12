Çöpten yiyecek toplama yasağı kaldırılıyor: 'Gıda israfıyla mücadele' iddiası

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, çöpten yiyecek toplamanın suç olmaktan çıkarılması için yasal düzenleme girişimlerini başlattı.

Sputnik’in haberine göre, Almanya’da enerji krizinin tetiklediği ekonomik tablo gittikçe daha fazla insanın gıda yardımına muhtaç olmasına sebep oluyor. Gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısı 2 milyonu bulmuş durumda. Hükümet yetkililerinin çözüm önerileri ise çöpten yiyecek toplamanın yasallaşması.

Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.

İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını söz konusu girişim hakkında bilgilendirdi.

Buschmann, yaptığı açıklamada "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Özdemir ise bunun “gıda israfıyla mücadelenin birçok unsurundan biri” olduğunu söyledi.