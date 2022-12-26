Çöpköy sakinlerinden mera ve ormanlık alanın özel şirkete verilmesine karşı eylem

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 5 bin dekar mera ve ormanlık alanın bir şirkete tahsis edilmesine karşı eylem yaptı.

ANKA'dan Ergin Yıldız'ın haberine göre, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun da destek verdiği eylemde konuşan köy halkından bir kadın, “Buralar bizim hiç kimseye vermeyeceğiz. Yaşadığımız müddetçe, ömrüm olduğu müddetçe torunlarımın torunları da burasını böyle görecek. Bu yeşillik alanı görecek” dedi.

5 bin dekar mera ve ormanlık alanın bir şirkete verilmesine karşı yapılan eylemde, vatandaşlar “Ormanıma dokunma”, “Ağacı koru doğayı sev”, “Ormanı bizden ayırma” yazılı dövizler taşıdı.

'Konuyu yargıya taşıyacağız'

Eylemde konuşan Gaytancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan bir buçuk yıl önce bir gece yarısı hatta gece yarısını bir geçe 5 bin dekarlık mera, orman arazisine birileri göz dikmiş. Yanında da göl var. Ne kadar güzel bir yer. Bu gölü, merayı ve ağaçların olduğu yere özel ağaçlandırma izni almış, belediyenin haberi yok. Halkın haberi yok. Ama biz öğrendik, bu haksızlığı gidermek istiyoruz. Böyle bir pazarlık olmaz. Böyle bir rant sağlanmaz. Konuyu yargıya taşıyacağız. Takipçisi olacağız. Buradaki eylemlerimiz devam edecek.”

'Düzmece bir raporla buralar istimlak edilmeye çalışılıyor'

Eylemde konuşan bir vatandaş, “Bize hiçbir şekilde haber verilmemiş ve görüş alınmamıştır. Buralarda hayvan sahiplerimiz hayvanlarını otlatmakta, arı sahiplerimiz arılarını koymaktadır. Bu raporda böyle olmadığını görüyoruz. Burada hiçbir şekilde hayvan otlatıldığı ve diğer faaliyetlerin olmadığını raporda görüyoruz. Düzmece bir rapor sonucu buralar istimlak edilmeye çalışılıyor. Trakya Doğal Yaşam ve Çöpköy’ün sonuna kadar arkasındayız koruma başkanlığı olarak. Takipçisi olacağız.”

Eylemde konuşan bir kadın ise, “Buralar bizim hiç kimseye vermeyeceğiz. Yaşadığımız müddetçe, ömrüm olduğu müddetçe torunlarımın torunları da burasını böyle görecek. Bu yeşillik alanı görecek” ifadelerini kullandı.