Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi yapılacağı duyumu alan İkizköylüler nöbette

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesine karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.

Ormanları için 527 gündür nöbette olduklarını belirten İkizköylüler, şirketin ağaç kesimi için Akbelen Ormanı’na gireceği yönünde duyum aldıklarını ifade etti.

'Çam kesiliyormuş dediler, hasta annemi bıraktım da geldim'

Akbelen Ormanı’nı korumaya çalıştıklarını belirten Melahat Çulha, “500 gündür çamlarımızı kestirmeyelim diye nöbet tutuyoruz. Yazık değil mi bu çamlara? Benim 500 tane zeytinim gitti. Kesilen çamları hala rüyamda görüyorum. Bir kömür yüzünden cehenneme döndü yerlerimiz. Köyümüzde neler yoktu bizim, hiçbir şeyi satın almıyorduk, mercimeğinden, nohuduna kendimiz üretiyorduk. Gelin bakın benim evimin önüne 5 çuval zeytin oluyordu. Evim gitti. Tarlam gitti, cehennem çukuruna döndü benim evim. Haberiniz var mı? Çocuklarımız için çamlarımız için direniyoruz. 'Çam kesiliyormuş' dediler hasta annemi bıraktım da geldim. Yazıklar olsun" dedi.

'Tek yaşam alanımızı da elimizden almayın'

İkizköy Çevre Komitesi Başkanı Nejla Işık ise gözyaşlarını tutamayarak, Akbelen’de 3 defa bilirkişi keşfi yapılmasına rağmen maden sahasının genişletilmesi için kararın iptal edilmediğine dikkat çekti. Işık, şöyle konuştu:

“Şirket jandarmayla kolluk gücüyle buraya kesime geleceğini söylüyor. 3-4 gündür böyle duyumlar alıyoruz. Geçen sene burada 30 ağacımızı katlettiler içimiz gitti. Hepimiz onlarla ağladık. 1,5 yılı aşkındır herkes diyor ki, ‘Akbelen Ormanını vermeyeceğiz, Akbelen yaşasın’ diyor. Ne olur kömür uğruna feda etmeyin Akbelen Ormanımızı. Tek yaşam alanımızı da elimizden almayın.” (ANKA)