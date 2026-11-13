COP31’in 'Finans ve Ticaret' gününde protesto: 'İklim finansmanı adı altında borçlandırmaya hayır!'

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO alanında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) beşinci gününde devam ediyor.

Küresel tekellerin ve uluslararası finans kuruluşlarının "yeşil dönüşüm" vitrinine dönüşen zirvenin "Finans ve Ticaret" temalı günü, iklim finansmanı tartışmalarına sahne oldu.

Zirve salonlarında iklim krizinin yeni yatırım, pazar ve kredi mekanizmaları üzerinden tartışıldığı günde, çoğunluğunu Afrika ve Asya ülkelerinden gelen delegasyonların oluşturduğu çok sayıda kişi protesto düzenledi.

'Yaratmadığımız krizin faturasını borçlanarak ödemeyeceğiz'

Protesto sırasında yapılan konuşmalarda, iklim krizinin tarihsel sorumluluğuna ve küresel eşitsizliklere dikkat çekildi. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçleri için gereken yüksek meblağların, krizin ortaya çıkmasında payı olmayan yoksul ülkelerin sırtına yüklenemeyeceği vurgulandı.

Konuşmacılar, gelişmiş kapitalist ülkelerin ve uluslararası finans kuruluşlarının "iklim finansmanı" adı altında sunduğu kaynakları kredi ve borçlandırma mekanizmalarına dönüştürmesine tepki gösterdi.

İklim yıkımının faturasının kendileriyle ilgisi olmadığını belirten katılımcılar, sağlanacak finansmanın ülkeleri yeni bir borç kıskacına sokacak krediler şeklinde değil, koşulsuz hibe olarak verilmesi gerektiğini savundu.

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'Milyarlar değil trilyonlar, kredi değil hibe!'

Eylem boyunca taşınan pankartlarda da zengin ülkelerin tarihsel sorumluluklarından kaçarak krizi yeni bir finansal kâr aracına dönüştürmesi protesto edildi.

Protestoda, "İklim finansmanı olarak krediye hayır", "İklim finansmanı için kredi değil hibe", "Zengin ülkeler bedelini ödesin" ve "Milyarlar değil trilyonlar! İklim finansmanını hemen şimdi sağlayın!" sloganlarının yer aldığı pankartlar öne çıktı.

COP31’in 'Finans ve Ticaret' gününde protesto İklim krizinin sorumlusu olmadıklarını vurgulayan eylemciler, zengin ülkelerin finansmanı "kredi ve borç" olarak değil, "hibe" olarak sağlaması gerektiğini belirtti. https://t.co/kHh7t8CHbE https://t.co/fTHLpVd6Lo — soL Haber (@soLPortal2026) November 13, 2026

Sermayenin 'yeşil vitrini'nde finansman düğümü

Antalya’da çokuluslu şirketlerin, enerji tekellerinin ve büyük holdinglerin sponsorluğunda sürdürülen COP31’de, "iklim finansmanı" başlığı zirvenin en temel çelişkilerinden birini oluşturuyor.

Küresel ölçekte doğa tahribatının ve karbon emisyonlarının baş sorumlusu olan kapitalist merkezler ile uluslararası finans kuruluşları, iklim krizine karşı önlem alma sürecini yeni bir sermaye birikim ve borçlandırma alanı olarak kurguluyor.

Kamu yararını ve kamusal kaynak aktarımını dışlayan bu piyasa odaklı yaklaşıma karşı, krizin yıkıcı sonuçlarıyla doğrudan yüzleşen Asya ve Afrika ülkelerinin temsilcileri, finansman yükünün krizi yaratan zengin ülkeler tarafından karşılanmasını talep ediyor.

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