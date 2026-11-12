COP31 İklim Zirvesi’nin arka planı: Ehlileştirilmiş bir kapitalizm mümkün mü?

Antalya’da AKP iktidarının ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), soL TV ekranlarında kapsamlı şekilde ele alındı.

Oxford Üniversitesi’nden akademisyen Eren Korkmaz, soL TV editörü Serkan Düz ile söyleşisinde zirvenin arka planını ve "yeşil dönüşüm" söylemlerini değerlendirdi. Söyleşide iklim krizinin kaynağı, küresel finansın tutumu ve piyasa temelli çözüm iddiaları masaya yatırıldı.

soL TV editörü Serkan Düz, söyleşinin başında zirvede öne çıkan iki temel beyana dikkat çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ekolojiyi ekonomiye feda eden zihniyete dur diyelim" açıklamasını ve Türkiye’nin 2030 eylem planını hatırlattı. Düz, aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un "Sanayide rekabetin anahtarı enerjinin dönüşümüdür" ifadelerine değindi. Bu açıklamanın, kamudan devralınan TÜPRAŞ’ın ham petrol işleyerek devasa karlar elde ettiği ve Opet gibi fosil yakıt dağıtım ağlarının var olduğu koşullarda yapıldığına işaret etti. Düz, yenilenebilir enerji girişimleri artarken fosil yakıt kullanımının sürdüğünü belirterek, "Ehlileştirilmiş, çevre dostu bir kapitalizm mümkün müdür?" sorusunu yöneltti.

Akademisyen Eren Korkmaz, zirvenin BM tarafından düzenlendiğini, Türkiye ve Avustralya’nın ortak ev sahipliği üstlendiğini ifade etti. İki ülkenin 2035 yılı için yüzde 35 elektrifikasyon hedefi önerdiğini belirten Korkmaz, elektrik üretiminin kömüre dayanması halinde sürecin "yeşil" sayılamayacağını vurguladı.

Diplomatların kapalı müzakereler yürüttüğü Mavi Bölge ile şirketlerin stant açtığı Yeşil Bölge arasındaki işleyişi anlatan Korkmaz, zirvenin ana gündeminin iklim finansmanı olduğunu dile getirdi. “Gelişmiş” kapitalist ülkelerin tarihsel sorumluluklarına rağmen taahhüt ettikleri fonları ödemediklerini belirten Korkmaz, zengin ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmediği koşullarda bankaların ve sigorta şirketlerinin kâr odaklı araçlarla devreye girdiğini aktardı. Felaket riskleri arttıkça sigorta primlerinin yükseldiğini söyleyen Korkmaz, "iklim tahvilleri" ile piyasada yeni kâr alanlarının yaratıldığını ifade etti.

Söyleşide yeşil aklama ve fosil yakıt talebi de ele alındı. Eren Korkmaz, güneş ve rüzgar yatırımlarına karşın dünya ölçeğinde enerji talebinin arttığını ve fosil yakıtlardan 2050'ye kadar çıkılmasının gerçekçi görünmediğini söyledi.

Petrol devlerinin "karbon yakalama" gibi henüz sınanmamış teknolojilere sığınarak varlıklarını meşrulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Korkmaz, Enerji Demokrasisi için Sendikalar (TUED) ağının çağrısıyla Antalya'da dünyanın farklı ülkelerinden sendikaların ve emek örgütlerinin düzenlediği ve krizin faturasının emekçilere çıkarılmasına karşı duran eşzamanlı alternatif zirvede gündeme getirilen tartışmaların da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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