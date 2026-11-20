Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu"nun açılışında konuştu.

Kurum’un konuşması sırasında genel kurulda bir protesto gerçekleşti. Üzerinde İngilizce "Geleceği öldürüyorsunuz" yazılı bir önlük ve boynunda kırmızı bir urgan olan protestocu İngilizce olarak şunları söyledi:

"Geleceği öldürüyorsunuz. (Bunun yerine) neden şimdi beni öldürmüyorsunuz? İklim krizi bizi öldürüyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Fosil yakıtlarımızı alıyorsunuz. 1,5 hedefini öldürdünüz. Para yok. Beni şimdi öldürün. Küresel Güney bekleyemez."

Gazeteci Özgür Gürbüz’ün X hesabından aktardığına göre protestocu güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkardı.