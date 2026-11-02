COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar uzaktan eğitime geçecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde, konferans alanındaki hazırlıklar basın mensuplarına tanıtıldı. Antalya Pavilyonu önünde başlayan gezide gazeteciler zirve alanını dolaşarak hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Gezi, aynı noktada yapılan basın açıklamasıyla sürdü.

'Uzaktan eğitim için hazırlıklar sürüyor'

Gazetecilerle olan buluşmada konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin okulların uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu.

"Milli Eğitim Bakanlığımızla da görüşmelerimiz sürmektedir. Zirvenin gerçekleştirileceği 11 ve 12 Kasım tarihlerinde Antalya'da beş merkez ilçe ile Serik ve Manavgat olmak üzere toplam yedi ilçede uzaktan eğitime geçilmesine yönelik hazırlıklarımız devam etmektedir."

Antalya Gündem gazetesinin haberine göre Şahin, zirve sürecinde görev yapan ve çocukları ilk ve ortaöğretimde okuyan kadın personele idari izin verilmesi konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Vali, bu konudaki ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Kararın, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sonucunun netleşmesinin ardından ilan edileceği belirtiliyor.

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