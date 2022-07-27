Çöp evde bulunan çocukla ilgili haberlere erişim engeli

Bursa'daki çöp evde bulunan 9 yaşındaki çocukla ilgili haberlere erişim engelleme kararı getirildi.

Karar Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün talebiyle Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Ne olmuştu?

Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla boşaltılan ev gündem olmuştu. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etmişti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan 9 yaşındaki çocuğu bulmuştu. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.