Çöp depolama tesisinde kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki çöp depolama ve kompost tesisinde çöp ayrıştırma işçisi Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı ve yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ara verilen arama çalışmaları sabah erken saatlerde tekrar başladı.

Çöp yığınının altında bulunan Z.M'nin cesedi, ekipler tarafından çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.