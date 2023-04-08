Comodo’da neler oluyor: 'İki aydır maaş alamıyoruz!'

Geçtiğimiz yıllarda sık sık çalışan şikayetine konu olan siber güvenlik yazılım şirketi Comodo çalışanlarından Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na bir mail geldi. İşten toplu çıkarmalarıyla, pandemi dönemi işçisinden maaşlarının üçte birini “bağışlamasını” talep etmesiyle gündem olan Comodo, işçisine 2 aydır maaşlarını ödemiyor. Mailde işçilerin maaşlarının aylardır 10-15 gün arasında geç yatırıldığı, yeni dönemde maaşlara zam yapılmadığı, deprem döneminde yardım adı altında çalışanlardan mali katkı talep ettiği ve son iki aydır da çalışan maaşlarının ödenmediği iddia ediliyor. Son aylarda önemli sayıda işçinin işten ayrıldığı ve şirket çalışanlarının huzursuz olduğu ifade ediliyor. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na iletilen mailin bir kısmını yayınlıyoruz:

'İki aydır maaş alamıyoruz!'

“Maaşlarımız aylardır 10 ila 15 gün arasında geciktiriliyor. Son iki aydır ise artık hiç maaş ödememeye başladılar. Geçtiğimiz hafta Şubat maaşımızın %60’ını yatırdılar. Biz Mart maaşı bekliyorduk oysa. Yüzde 40’ını da 7 Nisan Cuma yatıracağız dediler ama yatırmadılar. Şubat maaşımızın neredeyse yarısı ile Mart maaşımızın tamamı içeride. Önümüz bayram ama önümüzü göremiyoruz. Herkesin kredi notu eksiye düştü. Borçlarımız dağ gibi oldu artık. Kredilerimiz ve kredi kartlarımız patladı. Kimse de bu konuda en ufak bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiyor.

Bu konuda bize şirket yönetimi tarafından tatmin edici bir açıklama yapılmadı şimdiye kadar. Sadece bu uygulamanın bir süre daha süreceği bilgisi iletildi. Şirket yöneticileri her açıklama yaptıklarında bizleri yarı yolda bırakıyor. Açıklamalar salt gecikmenin devam edeceği yönünde bir bilgiden ibaret. Anladığımız kadarıyla şirketin yatırımcısı ile bizim patron arasında para akışıyla ilgili bir kavga var. Şirket pek tabii ki 15 günlük gecikme bedelini bize yıkmaktansa kredi çekip ödemeleri dengede tutabilir. Türkiye gibi enflasyonun çok yüksek olduğu ülkelerde maaşı geç almanın ne kadar ciddi bedelleri olabileceğini hepimiz biliyoruz. On beş günlük gecikmeye isyan ediyorduk, geldiğimiz noktada ise artık maaşlarımızın ödenip ödenmeyeceğinden bile şüpheliyiz. İçeride öfke çok büyük. Şanslı olup da kısa sürede iş bulan haklı feshi basıp çıktı. Fakat biz hala burada sürünüyoruz.”

İşyeri komitesinden

Comodo işyeri komitesi tüm yazılımcıları birlikte hareket etmeye ve pazartesiden itibaren şirkete karşı tavır geliştirmeye çağırıyor. Komiteye ulaşmak isteyenler [email protected] adresine mail atarak ulaşabilirler.