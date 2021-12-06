Commerzbank dolar tahminini yükseltti

Commerzbank, dolar kuru için 2023 sonu beklentisini de 10,0’dan 15,0’a çıkardı.

Analist Tatha Ghose'nin yayımladığı değerlendirmede, “Türk politika yapıcıların enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını düşürme politikasından vazgeçeceklerine yönelik bir işaret yok. Zayıf lira, kaçınılmaz olarak TCMB’yi faiz oranlarını artırmaya teşvik etmek için yeterince bilanço gerilimine neden olabilir. Ancak bu piyasalar tarafından sadece geçici bir ara olarak görülmeli” ifadelerini kullandı.

Dolar kuru şu sıralarda 13,79 TL seviyesinden işlem görüyor.