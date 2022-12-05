Cola Turka cezasının arkasından Erdoğan çıktı

ABD'nin şikayet mektubu sonrası Cola Turka nedeniyle Murat Ülker'e milyonlarca lira ceza kesildiği dile getirilmişti.

Ülker, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sanayi Bakanı, babamın arkadaşı olur ismi lazım değil, beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdı. Bana, 'Murat cebimde bir mektup var, seni ABD Büyükelçisi şikayet ediyor bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz' dedi. Çok utandım tabii. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı, sen de bakansın ne demek ABD Büyükelçisi seni şikayet ediyor dedim. Böyle bir şey olabilir mi memlekette kanunlar var dedim ama kimse dinlemedi. Sonra 35 trilyonluk ceza yedik. Artık bizi ne kadar büyük görüyorlarsa 35 trilyonluk ceza verdiler. Devletin karışacağı işe niye giriyorsun denebilir ama devletin kola işine karışacağı kimin aklına gelir?" demişti.

Dönemin Sanayi Bakanı Ali Coşkun, Murat Ülker'in sözlerine Akit TV'de katıldığı canlı yayında yanıt verdi, Erdoğan'ı işaret etti:

"Murat Bey'e Cuma günü noter kanalıyla 6 sayfalık olayın doğrusunu yazdım. "Kamuoyunda beni ve devleti kötü duruma düşürdün" dedim. Biz yabancı bir devletin talimatıyla iş yapan bir bakan durumuna düştük. Zaman karıştırmış. Murat Bey'i ben çağırmadım. Çağırsam bakanlığa çağırırdım. Murat Bey'i o zaman başbakan çağırmış (Erdoğan) sene 2004. Ceza olayı 2006. 2005 yılında şeker kurulu bütün fabrikalara duyuruda bulunmuş. Kota dışında iş yaparsanız 11. maddeye göre cezalandırılırsınız diyor."