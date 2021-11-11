Çöken binadaki kolonları kesenler kendini savundu: Eski olduğu için yıkılmıştır

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan göçük olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan işletme sahibi H.D.’nin ifadesine ulaşıldı.

"Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan H.D. ifadesinde kolon değil aradaki duvarı yıktıklarını iddia etti. Üst kattaki kıraathanenin tabanının çöktüğünü belirten H.D., "Bina ömrünü tamamladığı için, eski olduğu için yıkılmıştır” dedi.

5 ay önce kiraladı

İfadesinde yıkılan binadaki işyerinde 1999 yılında işçi olarak işe başladığını, 2007 yılında ise işyerini kiralayarak tavuk ve çiğ köfte satışı yaptığını anlatan H.D., işyerinin yanındaki boşalan dükkanı da 5 ay önce kiraladığını kaydetti. Yaklaşık 3 ay önce de fırında bulunan ocağı yıkarak tadilata başladığını söyleyen H.D. yaklaşık 2 ay önce de yan yana bulunan 2 dükkanı birleştirmek için aradaki duvarı yıktıklarını belirtti.

'Çöken yer üst kattaki kıraathanedir'

H.D., kendi iş yerinde çökme olmadığını üst katta bulunan kıraathanenin tavanın çöktüğünü söyleyerek, "Benim fırınla birleştirdiğim yerde herhangi bir çökme söz konusu değildir. Bu da fotoğraflarla sabittir" dedi.

Tadilat için hiçbir resmi kuruma müracaatın olmadığı öğrenildi. (İHA)