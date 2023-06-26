Çok sayıda kentte sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.