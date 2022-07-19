Çok sayıda ilde Cemaat operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Gülen Cemaati'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

13'ü görevde, 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 kişi hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen '2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı' soruşturması kapsamında 12 kişi belirlendi. Cemaat üyeleri tarafından erişilen sınav sorularını, onlardan alarak, komiser yardımcısı olan 12 kişi hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. İki soruşturmada da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.