'Çok sağlam bir kaynaktan doğrulattım' dedi: Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkacak...

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, seçimlere ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Bir grup İYİ Partili ile görüştüm. Kamuoyu ilk kez duyacak. Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir ihtimal olarak İYİ Parti içinde çok güçlü bir biçimde tartışılıyor" diyen Yarkadaş, "Konuştuğum İYİ Partililerin söylediği şeyin aynı olduğunu söyleyen Yarkadaş, "Meral Hanım Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir" ifadesini kullandı.