'Çok ciddi derecede süt krizi var' açıklaması: Fiyatlara zam geliyor

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, katıldığı canlı yayında süt ve süt ürünlerine yönelik zam geleceğini söyledi.

Bir yıl içinde süt üreticilerine litresine 2,7 TL zam yapıldığını belirten Solakoğlu, "Rafa bakıldığında bu rakam yaklaşık 7 lira. Süt üreticisi her 1 litre sütten 2 lira zarar ediyor. Köylüyü düşünün 300 litre süt üretiyorsa her gün 700 lira zarar ediyor" dedi.

Solakoğlu "Hayvan krizi var. 1,5 milyon üzerinde anaç hayvan kesildi. Fiyatlara bu hafta yapılan son ihalelerle birlikte 2,5 lira zam gelecek. Piyasada çok ciddi derecede süt krizi var. Biz çevre ülkelerde en düşük fiyata süt satışı yapıyoruz. Süt bulunamıyor. Tek çaremiz ithalatsa bu daha da artışlara yol açacak" ifadesini kullandı.