Cumhur İttifakı'nda AKP krizi: 'Oy isteyemem' deyip istifa etti

Mustafa Destici'nin genel başkanlığını yaptığı Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) MKYK Üyesi Fatma Yümlü, "AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir" diyerek istifa etti.

BBP MKYK Üyesi Fatma Yümlü istifasını sosyal medyadan duyurdu.

Yümlü’nün açıklaması şöyle:

“2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MKYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP’den istifa ediyorum. Gelinen noktada ‘İlla ittifakta olmalıyız’ denilmesi üzerine Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşerek ‘İttifaklarda olmayalım BBP olarak Tek başımıza seçime girelim. Gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım’ dedim… Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim... Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor.

Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacım da yok… Hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim... Bu şartlarda AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir... Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum savunmaya devam edeceğim… Genel Başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor…

Siyasetin bana göre olmadığını gördüm. Partinin sayesinde çok insanlar tanıdım devam edenlere başarılar diliyorum. Çay içerek yemeklerini yediğim kişiler vardır. Beni tanıyan herkese selamlarımı iletiyor hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor, benim de sizlerde ve partide hakkım varsa helal olsun diyorum... Sağlıcakla kalın güzel günlerde görüşmek dileğimle hepinize saygılarımı sunuyorum... Yukarıda belirttiğim konular üzerine 07 Ekim 2022 tarihi İtibariyle MYK üyeliğimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

BBP MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Şahin Türkkanı ve Gökmen Türkkanı da MKYK ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.