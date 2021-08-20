Çoğu kaymakam 624 mülki idare amirinin yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan ağırlıklı kaymakam 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Atamalarda son orman yangınlarının yaşandığı ilçelerdeki birçok kaymakamın da yeri değişti. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim Kaymakamı oldu. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu Biga Kaymakamı oldu.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.