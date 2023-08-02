Çocukların tarikat kampına yollandığına dair haberimize 24 saat geçmeden erişim engeli

Bugün yayımladığımız haberde, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların, tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili olan Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığını kaydetmiştik.

Kampın, yine bir dini cemaate ait olan, Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildiğini aktarmıştık.

Söz konusu haberimize, yayımlanmasının ardından 24 saat geçmeden jet hızıyla erişim engeli getirildi.

Erişim engeli, haberde ismi geçen Merkez Valisi A.Y.'nin şikayeti üzerine getirildi.

Söz konusu haberde, A.Y.'le ilgili bölüm şöyle:

Derneğin arkasında AKP’li isim ve Merkez Valisi var

"Kamusal bir sorumluluğu fiili olarak ele geçirmiş görünen derneğin bunu başarmasının ardında siyasi ilişkiler bulunuyor. Derneğin yönetim kurulu başkanı birkaç dönem AKP Erzurum milletvekilliği yapan Muzaffer Güzelyurt, yönetim kurulu üyelerinden biriyse Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı.

soL’un görüştüğü kamu personeli, Merkez Valisi Yazıcı’nın nüfuzunu kullanarak müdürlükler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

Kaynaklara göre derneğin nüfuzunun vardığı son örnek, Yazıcı’nın İstanbul İl Müdürlüğü yetkililerinden 3-5 yaş arası ailesini kaybetmiş çocukların bilgisini çekinmeksizin talep etmesi. Bu talep, Şubat Depremi sırasında yetim kalmış devlet korumasına muhtaç çocukların, Menzil cemaatinin yurtlarına izinsiz, belgesiz bir içimde götürülmesi olayını akıllara getiriyor.

Derneğin kendi dini müdahalelerini, kamu idare ve personeli üzerinde baskı kurarak genişletmeye çalıştığı da edinilen bilgiler arasında. soL’a konuşan kamu personeline göre, çocukların okul seçiminde imam hatip okullarına yönlendirilmesi için İl Müdürlüğü çalışanları, çocukların gelecek tercihlerine müdahaleye zorlanıyor."