Çocukların darp edildiği tarikat yurdunu savundu: 'Biz memnunuz'

İstanbul Esenler'de Süleymancılara ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurdunda çocuklara şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Darp görüntülerinin ardından konuya dair konuşan bir veli "Bir kişi bir anlık şiddet ile bunu yaptıysa bunu bütün kuruma mal etmenin anlamı yok" dedi.

DHA’dan Rojda Altıntaş’ın haberine göre, öğrencilerin aileleri, yetkililerden bilgi almak için bugün yurt binasına gitti. Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, “Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor. Ben de çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum. Hocaların da çoğunu tanıyorum. Olanlara şaşırdım. Kimse çocuğunun dövülmesini istemez. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum, biz memnunuz. Evim buraya çok yakın o yüzden burayı tercih ettim, çocuğumdan her dakika haber alıyorum” dedi.

Konuya dair konuşan bir diğer veli Fazıl Helvacı ise, “Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz. Burada yurt yönetimi tamamen suçlu bulunursa ve bizim çocuklarımıza da böyle bir şey yapılmışsa çocuğumuzu burada tutmayacağız. Ancak bir kişi bir anlık şiddet ile bunu yaptıysa bunu bütün kuruma mal etmenin anlamı yok” dedi.