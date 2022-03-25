VİDEO | Tarikat yurdunda 'güldüler' diye çocuklara dayak!

İstanbul Esenler'de bir tarikata ait olduğu belirtilen erkek öğrenci yurdunun güvenlik kamerası görüntüleri çocuklara şiddet uygulandığını gözler önüne serdi.

Küçük çocuklara yumruk ve tokatlarla saldıran öğretmenin yurtta çalıştığı belirtilirken, olayın çocuklardan birinin güvenlik kamerası görüntülerini ailesine göndermesi sonrası ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Show Ana Haber'in ulaştığı bir çocuğun velisinin "Benim çocuğum geceleri çığlıklarla uyanıyor" diyerek yurttan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aykırı'nın aktardığı habere göre, yurtta kalan çocuklara uygulanan şiddetin kameralara yansımaması için "eğitimcilerin", kameranın bulunmadığı revir bölümüne götürüp çocukları darp ettiği belirtildi.

Kameralara yansıyan şiddet olayının ise bir öğrencinin gülmesi üzerine yaşandığı iddia edildi.

'Süleymancılara ait yurt'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Görüntüler İstanbul Esenler’de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda çekilmiş. Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?" ifadesini kullandı.