Çocukların ağır ceza dosyası 5 yılda yüzde 40 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışı, TBMM Başkanlığına sunduğu Araştırma Önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Çocukların karıştığı suç sayısındaki artışın, bu sorunun daha geniş perspektiften ele alınmasına zemin hazırladığını belirten Gürer, “Suça sürüklenen çocuklar konusu, son yıllarda Türkiye'de büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 2022 yılında gelen dosya sayısının toplamda 91 bin 619 olduğu bu verilerle kesin bir şekilde ortaya çıkmıştır” dedi.

Gürer, 2017 ile 2022 yılları arasında çocuk ağır ceza dosyalarında yaşanan yüzde 62 oranındaki artışın, sorunun vahametini gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Çocuklarla ilgili 10 binden fazla dosya ağır ceza mahkemelerine geldi

Gelen dosya ve yıl içinde açılan dosya sayıları sürekli artış gösterdi ve bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu verilerle ortaya çıktı. 2017 yılında çocuk ağır ceza mahkemelerine gelen dosya sayısının 6 bin 600 olurken, 2022 yılına gelindiğinde bu sayın yüzde 53 oranında artarak 10 bin 105'e yükseldi.

2022’de 91 bin çocuk mahkemelerde yargılandı

2017 yılında çocuk ceza mahkemelerinde açılan dosya sayısı 40 bin 505 iken, 2022 yılında bu rakamın yüzde 13 artışla 45 bin 718'e yükseldi. 2022 yılında, çocuk ağır ceza ve çocuk ceza mahkemelerine gelen toplam dosya sayısının 91 bin 619 olurken bu rakamların son beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığı da görülüyor.

1979 çocuk ağır cezada mahkumiyet kararı

Büyüyen sorunla birlikte mahkûmiyet kararlarının da arttığına işaret eden Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere de yer verdi:

“2022 yılında çocuk ağır ceza mahkemelerinde 1.979 çocuğa mahkûmiyet kararı verilirken, çocuk ceza mahkemelerinde 20 bin 800 çocuğa mahkûmiyet kararı verilmiştir. 2022 yılında çocuk ağır ceza mahkemesinde beraat kararı verilen çocuk sayısının 1.209 olduğu, ancak çocuk ceza mahkemesinde bu rakamın mahkûmiyet kararının çok altında, yani 9 bin 607 olduğu dikkat çekmektedir. Çocuk ağır ceza mahkemesinde mahkûmiyet kararlarının 2017-2022 yılları arasında yüzde 40 oranında arttığı da ayrıca dikkat çekmektedir”

2022 yılında 294 bin 804 çocuk suça sürüklendi

2022 yılında soruşturma evresindeki dosya sayısının 289 bin 914, suç sayısının 607 bin 489 ve suça sürüklenen çocuk sayısının 294 bin 804 oldu.2022 yılı içinde açılan dosya sayısı 185 bin 189, suç sayısı 381 bin 101 ve suça sürüklenen çocuk sayısı 171 bin 890'a yükseldi.

45 binden fazla çocuk sanık var

Gürer, “Son olarak, çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde sanık sıfatında bulunan çocukların toplamı 45 bin 645'tir. Bu çocukların yüzde 85'i erkekken, kız çocuk sanık sayısı 5 bin 627 olarak belirtilmiştir. Yabancı uyruklu toplam çocuk sanık sayısının 2 bin 924 olduğu ve bunların 214'ünün kız çocuğu, 2 bin 924'ünün ise erkek çocuklar olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

Meclis araştırması açılmalı

Gürer, suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışın istatistiki verilerle de ortaya konulduğuna dikkat çekerek, konunun detaylarıyla birlikte irdelenip, çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerektiğini sözlerine ekledi.