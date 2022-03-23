'Çocuklarımızı korumayan adalet sistemi bizi yıldırmaya çalışıyor'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden'in bir çocuk istismarı dosyasında mağdur edilen çocuğun vekilliğini üstlendiği için "iftira ve hakaret” ile suçlandığı dava Konya'da başladı. Davayı çok sayıda avukat takip etti.
Konya Adliyesi'nde görülen duruşmada söz alan dernek avukatlarından Saadet Öztürk, Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmadan dava açılmasının yanlış olduğunu belirtti. Öztürk, "Soruşturma aşamasında bakanlıktan izin alınmalıydı, mahkeme bu eksikliği gidermedi. Görev suçu olmasından kaynaklı bakanlıktan izin alınması talebimizdir" dedi.
Savunma dokunulmazlığına dikkat çeken avukat Özlem Şen Abay da, "Hakaret suçunun istisnalarından biri savunma dokunulmazlığıdır. Hakaret suçuyla yargılanmış olduğu beyana bakıldığında, suçun maddi manevi unsurları oluşmamış, zaman belli değil, şahıs belli değil. Bu beyan ifade hürriyetine ve savunma dokunulmazlığına girer, müvekkilimiz görevini yapmıştır. Yasa savunmayı korurum diyor. Müjde beraat talep etmedi çünkü suçsuzum dedi!" şeklinde konuştu.
Duruşmada Avukat Burak Tuncal, Avukat Hatice Kübra Turan, Avukat Abdurrahman Karabulut, Avukat Mehmet Çiçek, Avukat Mine Tanrıverdi, Avukat Erhan Altunkaynak, Avukat Barış Bektaş, Avukat Emin Levent Yavuzer, Avukat Hakkı Ünalmış (Çocuk Hakları Koruma Derneği Başkanı) söz alıp beraat talep etti.
'2 yıl boyunca gönüllü olarak tüm yoksul insanların başvurularını aldım'
Avukat Müjde Tozbey Erden de savunmasında "İfademi Antalya’da talimat ile verebilirdim, buraya benimle birlikte onlarca avukatı ve dostumuzu sürüklemek yerine. Ancak adalet makamı ile yüz yüze gelmek istedik. Adalet mekanizmasının gözlerinin içine bakarak ifade vermek, savunma yapmak istedik" dedi.
Erden'in savunması şöyle: