Çocuklar ’Güzel günler göreceğiz’ diyerek yürüdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) öncülüğünde bugün İstanbul Kadıköy'de kitlesel bir çocuk yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Güzel Günler İçin Çocuklar Yürüyor" şiarıyla düzenlenen eylem, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) yapılan Çocuk Şenliği'nin ardından başladı.

Saat 15.00'te NHKM binası önünden hareket eden yürüyüş kortejinin en önünde çocuklar yer alırken liseliler, öğretmenler ve ebeveynler çocukların hemen arkasından yürüdü. Yürüyüş boyunca “Güzel Günler Göreceğiz”, “Yaşasın 23 Nisan” sloganları atıldı.

Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda sonlanan yürüyüşün ardından THTM Öğrenci İnisiyatifleri adına bir lise öğrencisi söz aldı, 23 Nisan’ın gençlere ve çocuklara emanet edilmiş bir sorumluluğun da simgesi olduğunu hatırlattı.

Lise öğrencilerinin yaşadıkları ülkenin gerçeklerinden kopuk olmadığını söyleyerek meslek liselerinde, MESEM’lerde hayattan koparılan sıra arkadaşlarını ve yıllar önce ekmek almaya giderken hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı andı.

Bu düzenin çocukların güvenliğini sorgulama sorumluluğunu yüklediğini belirterek, bir ülkede çocuklar güvende değilse, o ülkede gelecekten söz etmenin zorlaştığını ifade etti.

Lise öğrencilerinin yalnızca kendi hayatları için değil herkes için daha güvenli ve adil bir yaşam talep ettiklerini belirtti.

23 Nisan’da kutlama yapılması kadar düşünmenin ve her çocuğun eşit, özgür ve sağlıklı bir yaşam sürmesi gerektiğini savunmanın önemini vurguladı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı ve hiçbir arkadaşlarının ekonomik zorunluluklar yüzünden hayatını riske atmak zorunda kalmadığı bir gelecek istediklerini, lise dayanışma ağında liselilerin birbirlerini görmeye duymaya ve birlikte güçlenmeye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerine son verdi.

Ardından söz alan THTM Öğretmen İnisiyatifi sözcüsü Selma öğretmen bu ülkenin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğini, 23 Nisan’ın bu sorumluluğu hatırlama günü olduğunu belirterek öğretmenlerin sınıflarda adalet duygusunu, birlikte yaşama kültürünü, sorgulamayı öğretmeye ve umudu büyütmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yürüyüşün çocukların daha eşit, daha özgür, daha güvenli bir ülkede yaşama hakkını hatırlatma amacını vurguladı.

Eşitsizliklerin artmasıyla çocukların kaygıyla, baskıyla, güvencesizlikle büyüdüğünü, okulların, çocukların kendini özgürce ifade edebildiği, bilimsel düşüncelerle donatıldığı kamusal alanlar olma niteliğinden uzaklaştığını belirtti.

Bu düzenin çocukları geri plana iten, çocukların emeğiyle patronları memnun eden, onlara “kindar ve dindar nesil” gözüyle bakan, gerici uygulamalarla çocukları çevreleyen anlayışını kabul etmediklerini ifade etti. Selma öğretmen çocukların hayal kurabildiği, hata yapabildiği, kendini ifade edebildiği, bir eğitimi savunmanın önemini vurguladı.

Öğrencilerin sadece geleceğin değil, bugünün de öznesi olduğunu, sorgulamanın, düşünmenin ve itiraz etmenin önemini belirten Selma öğretmen ardından velilere seslenerek, yalnız olmadıklarını hatırlattı. Çocukların hakkını savunmanın ortak bir görev olduğunu vurgulayarak velileri eğitimde piyasalaşmaya, müfredatta ve eğitimin her alanında dayatılan gericileşmeye karşı kamusal, laik ve bilimsel eğitim mücadelesi icin ortak mücadeleye omuz vermeye davet etti.



Öğretmenlerin her koşulda çocukların yanında olmaya, onların sesini büyütmeye, bu karanlık düzenden onları korumaya devam edeceğini, mesleklerine ve emeklerine yapılan her müdahaleye karşı da mücadele edeceğini belirterek, tüm öğretmenleri Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Öğretmen İnisiyatifi’yle 1 Mayıs'ta emeklerine sahip çıkmak için Kartal’da sınıfının yanında olmaya davet etti.

Daha sonra veliler adına söz alan Kaya Tokmakçıoğlu son zamanlarda okullarda yaşanan şiddet olaylarına değinerek hissedilen kaygı ve öfkenin yanına umudun eklenmesi gerektiğini söyledi. Tokmakçıoğlu bu umudun yalnızca örgütlü mücadeleyle mümkün olabileceğini vurguladı ve tüm velileri dayanışmaya ve 1 Mayıs’ta Kartal’da olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından NHKM Müzik Emekçileri çocuklar için şarkılarını seslendirdi.