Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Meksikalı siyasetçi yakılarak öldürüldü

Meksika'nın Puebla kentinde 31 yaşındaki siyasetçi Daniel Picazo, çocuk ticaretine karıştığı iddialarının ardından dövülerek linç edildi. Polis Picazo'yu kalabalığın elinden alamazken, Picazo kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü.

BBC'nin haberine göre, Huauchinango kasabasını ziyaret eden Daniel Picazo'nun, bölgedeki vatandaşların bulunduğu WhatsApp uygulamasında, çocuk ticaretine karıştığı iddia edildi. Daniel Picazo önce 30 kişi tarafından saldırıya uğradı. Ardından Picazo, kasabadaki bir meydana getirildi. 200'ü aşkın kişinin döverek linç ettiği Picazo'yu, polis halkın elinden almak istedi.

Polis saldırganları durduramazken, toplanan kalabalık siyasetçi Picazo'nun üzerine benzin dökerek yaktı. Picazo'nun ölümü ardından kalabalık dağılırken, yetkililer Picazo'nun cenazesini alarak ailesine teslim etti.

Meksika'da yetkililer, Picazo'nun ölümünün ardından, olayı "barbarlık" olarak nitelendirdi. Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor.