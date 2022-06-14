Şeker pancarı tarlasında çalışan tarım işçisi kadın: 25 liraya şeker almak istemiyorum!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ilçesine bağlı köylerde şeker pancarı tarlalarında çapa yapan tarım işçilerini ziyaret etti.

Şeker pancarı tarlasında çapa işiyle uğraşan kadın tarım işçisi "Kazandığım paranın 3’te 2’sini şekere yatırıyorum; 25 liraya şeker olur mu? Bu kadar fazla şeker pancarı varken, bu fiyata şeker almak istemiyorum. Yazık değil mi bana, bakın ellerimin haline!" dedi.

'Bu kadar yetişen şeker pancarı, üretilen şeker nereye gidiyor?'

Şeker pancarı üretiminin fazla olmasına rağmen ülkede şeker krizinin olmasına anlam veremediklerini belirten tarım işçisi, "Şeker üretiminde emek veren benim, bu şekeri 25 liraya almak istemiyorum. Düşürün şeker fiyatlarını" dedi.

Mevsimlik olarak şekerpancarı tarlalarında çocuklarıyla birlikte çalıştığını anlatan tarım işçisi, “Ben çoluğumla çocuğumla emek veriyorum. Tozu toprağı yutuyorum. Sonra da çıkıp şekeri 25 liradan alıyorum. Bu kadar yetişen şeker pancarı, üretilen şeker nereye gidiyor?” diye sordu.

'Fabrikalar özelleştirildi, kriz başladı'

Tarım işçilerinin sorunlarını dinleyen CHP'li Ömer Fethi Gürer ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra şeker krizi yaratılmaya başlandığına dikkat çekti.

Şekerin bugünlerde karaborsada işlem gördüğüne işaret eden Gürer, siyasi iktidarın ise çözümü ithalatta aradığına vurgu yaptı.

Ülkemizin, tarımsal üretimde kendi kendine yetecek kapasiteye sahip bir ülke iken, birilerine rant yoluyla ithalat kapısının açılıyor olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, "Şeker pancarında yeterli üretim olduğu halde, şekeri karaborsaya düşürdüler. Maliyetine göre hesap yapılsın, stoklarda şeker varken neden karaborsaya düştü?" diye sordu.

'Şeker fiyatları neden arttı?'

Kilosu 5 lira 70 kuruş iken şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin bir sonucu olarak şeker fiyatlarının 4-5 katına çıktığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde şeker krizi yaratıldı ve ürün karaborsaya düştü. 2021 yılında 19,5 milyon ton şekerpancarı yetişeceği tahmin edildi. Eylül ayında kampanya başladı. Aralık 2021’de kampanya süreci bitti. 2 milyon 700 bin ton şeker üretilerek depolara konuldu. Türkiye’de 21 üründe arz olmasına rağmen, şekerde arz açığı yoktu. Fabrikalar özelleştirilince şeker krizi yaratıldı. Şu anda şeker karaborsada işlem görürken, siyasi iktidar ise çözümü ithalatta arıyor” diye konuştu.

'Neden şeker ithal ediyoruz, kimler buradan rant elde edecek?'

Türkiye’nin tarında kendi kendine yetebilecek bir konumu varken, stokçuluk yapan, fiyat artışı yapanlarla mücadele etmek gerekirken, ithalata yönelinmesinin şekerdeki sorunu çözmeye yetmeyeceğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yetkililer Ağustos ayına kadar şeker pancarı stokunun yeterli olduğu yönünde açıklama yaptı. Bu yıl da Eylül ayında kampanya başlayıp ürün hasat edilerek, fabrikaya teslim edilecek. Aralık ayına kadar şeker üretilecek. Şeker pancarı üretiminde düşme olmaz ve TÜİK verilerinin de gerçek olduğu düşünüldüğünde bu hesapla ürettiğimiz bize yetiyor olmalı peki neden şeker ithal ediyoruz? Kimler buradan rant elde edecek? Bunun siyasi iktidarın iş bilmezliği ve rantçı, ithalatçı politikaların sonucu olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum…"