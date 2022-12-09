Çocuk istismarıyla ülke gündemine oturan vakıf internet sitesini kapattı

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı, son günlerde Vakfın kurucusu ve onursal Başkanı olan Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızına bir cemaat müridinin yıllar süren istismarı ülke gündemine oturdu.

Büyük yankı uyandıran, yurttaşların tepkisini çeken istismar olayının duyulması sonrası Hiranur Vakfı internet sitesini kapattı. Siteye giriş yapıldığında "bakımda" yazısı görülüyor.

Üç gün önce Hiranur Vakfı’ndan bir açıklama yapılmış, vakfın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Mahkemelere intikal etmiş konuyla ilgili kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır" denilmişti.