Çocuk istismarıyla suçlanan MHP'linin beraat gerekçesi: 'Rızası var...'

“Çocuğa cinsel istismardan” yargılanan ve beraat eden MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Cihan Kayaalp’in beraatının gerekçesi açıklandı.

Amida Haber'den Gönül Morkoç'un haberine göre, Diyarbakır 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 45 sayfalık kararda, beraatın gerekçelerini, mağdur ve Kayaalp’in ifadelerine ayrıntılı bir şekilde yer verdi. Mahkeme, Kayaalp’in beraatinde, iki hususa dikkat çekti. Mahkeme, “cinsel saldırıda” mağdurun olayı yönetmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle mağdur E.A’nın ifadelerinin çelişkili olduğunu savundu.

Mahkeme, mağdur çocuk E.A’nın ifadelerine değinerek, “istismar olayının doğru kabul edilmesi” durumunda dahi, E.A’nın rızası olabileceğini ileri sürdü.

Kararda, "Bu haliyle sanığa isnat edilen ve mağdura karşı gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlerin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin kabulünde dahi somut olayda sanık tarafından cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak eylemde bulunulduğuna, bu suretle sanığın üzerine atılı suçların kanuni unsurlarının oluştuğuna ve atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesine yeter nitelik ve derecede her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı yönünde hukuki ve vicdani kanaate varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur" denildi.

Öte yandan ailenin avukatı Metin Arkaş, karara itiraz edeceklerini söyledi.