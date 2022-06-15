Çocuk istismarından yargılanan tarikat liderinin şikayeti üzerine İsmail Saymaz'a para cezası

Gazeteci İsmail Saymaz Yol TV'de yayınlanan “Esas Mesele” programında, tarikat lideri Büreyde Öncel’in çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandığını söylemiş, Büreyde Öncel de Saymaz'ın kendisine hakaret ettiği suçlamasıyla dava açmıştı. Dava Saymaz'ın aleyhinde sonuçlandı.

MLSA'dan Eylem Sonbahar'ın haberine göre, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü duruşması görülen davaya Saymaz katılmazken avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin hazır bulundu. Avukatı Ferhat Küle de Büreyde Öncel adına davaya katıldı.

Saymaz'ın avukatı Serdar Laçin, “Anayasa’ya aykırılık ve çekilmeye davet talebimiz var. Dosya, basit yargılama usulü ile başlamıştır. Mahkemeniz mahkumiyet kararı vermiştir. İtirazımız üzerine dava açıldı ve yargılama bu esas üzerinden devam ediyor. Hakimi çekilmeye davet ediyoruz. Savcılık görüşü de alınarak değerlendirme yapılırsa ona göre savunmamızı yapacağız” dedi.

Çekilme ve AYM'ye başvuru talepleri reddedildi

Duruşma savcısı Laçin’in taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme de usul yasasında yer almadığı gerekçesiyle çekilme talebini ve AYM’ye başvuru taleplerini reddetti.

Katılan vekili Küle, “Kamu görevini ifa eden basın, ölçülülük ilkesine göre hareket etmelidir. Sanık yayınlarında cinsel istismar var gibi konuşmuştur. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Dava konusuna ilişkin 16. Asliye Ceza Mahkemesinde de dava açıldığını söyleyen avukat Aslı Kazan, “Müvekkilimin yaptığı yayın suç teşkil etmediğinden beraatine karar verilmiştir” dedi. Katılan vekilinin Saymaz hakkındaki beraat kararını üst mahkemeye taşıdıklarını söylediği duruşmada Kazan, Büreyde Öncel’in çocuk istismarından yargılandığı dava dosyasının fiziki olarak bu davaya getirilmesi gerektiğini söyledi.

'Saymaz kamu yararını gözeterek gerçekliğe uygun bilgileri kamuoyu ile paylaştı'

Müvekkilinin gazeteci olduğunu belirten Kazan, “Yeniden böyle bir dava dosyası geldiğinde bu haberi yapmak durumundadır. Burada ceza verseniz de bu haberleri yapmaya devam edecektir. Haberi hukuka uygundur, beraat talep ediyoruz” diye konuştu.

Avukat Serdar Laçin de Saymaz’ın kamu yararını gözeterek görünür gerçekliğe uygun bilgileri kamuoyu ile paylaştığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, isnat edilen suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle Saymaz’ın 3480 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.