Çocuk istismarına üçüncü duruşmada beraat

Uşak’ta 11 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan ve dört ay cezaevinde kalan Cuma Kuş için mahkeme, üçüncü duruşmada beraat kararı verdi. Hakkında, “12 yaşından küçük çocuğun zincirleme şekilde istismar edilmesi” suçlamasıyla kamu davası açılan Cuma Kuş, ‘somut delil olmadığı’ gerekçesiyle beraat etti.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Avukat Ezgi Sağcan, “Bilindiği üzere istismar suçu, yoğunlukla çocuğun ve ailenin güvendiği kişiler tarafından işleniyor. Olayda da mağdur ve ailesi ile sanık Cuma Kuş arasında iftira atmaya sebebiyet verecek bir husumet ya da çıkar ilişkisi söz konusu değil” dedi.

Ailenin temel ihtiyaçlarını devamlı sanığın bakkalından aldığını, çoğu kez de küçük kızın bakkala gittiğini belirten Sağcan, “Sanık da zaten bu koşullardan faydalanarak suçu işlemiştir” diye konuştu. Cinsel istismar suçunun kamuoyuna açık yerlerde herkesin gözü önünde alenen işlenen bir suç olmadığının altını çizen Sağcan, şunları kaydetti:

“Failler eylemlerini gizleme eğilimindedirler, bu sebeple de mahkemeler toplumun vicdanı olmalı ve faili değil mağduru korumalıdır. 11 yaşında bir çocuğun iftira atacağını düşünmek bir akıl tutulmasıdır. Çocuk zor olanı seçmiş, ailesiyle konuşmuştur. Aile, herkesin birbirini tanıdığı küçük bir yerleşim yerinde yine zor olanı seçmiş, köy bakkalından şikâyetçi olmuştur. Sokakta arkadaşlarıyla oynaması gereken 11 yaşındaki bir çocuk defalarca jandarmaya, mahkemeye ifade vermiştir. Çocuk için oldukça travmatik olan bu süreçler sanığın beraat etmesiyle pekiştirilmiştir”