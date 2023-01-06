Çocuk istismarına karşı araştırma komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'ndan ortaya çıkan çocuk istismarı olayının ardından gelen tepkiler sonrası Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmişti. TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "olayın araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurul'un 3 Ocak 2023 tarihli 44'üncü birleşiminde karar verildi. (AA)